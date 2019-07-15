Tele2 проведет социальный «День открытых людей» для красноярцев

СЕГОДНЯ 11:12 2019-07-15T11:12:19+03:00

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15 июля сотрудники разных подразделений Tele2 вместо привычных офисов выйдут на работу в салоны и на улицы городов, чтобы лично пообщаться с клиентами. Четырнадцатый «День открытых людей» поддержит запущенную ранее социальную кампанию «Переведи бабушку в интернет». Ее цель – привлечь внимание к неудобствам, с которыми сталкивается старшее поколение из-за неумения использовать современные технологии.

Акция охватит все регионы присутствия Tele2 в России. В Красноярске в фирменных салонах связи в этот день пройдут «Школы мобильного интернета», где сотрудники проведут обучающие консультации для людей старшего поколения. Так, специалисты ответят на вопросы, связанные с интернетом: что такое мобильный интернет, как скачать и пользоваться приложениями и популярными мессенджерами, а также расскажут о социальном тарифе по выгодной цене, который включает безлимитные звонки на Tele2 домашнего региона, пакеты минут и Гб, безлимитный трафик на социальные сети и мессенджеры, безлимитный трафик на навигацию и приложение Яндекс.Транспорт.

Также в рамках акции старшее поколение сможет воспользоваться комплексным предложением кампании «Переведи бабушку в интернет». В него входят комплект из смартфона с большим экраном, предустановленных приложений и «Путеводителя по мобильному интернету». Оператор предлагает приобрести одно из двух устройств по доступным ценам – Huawei Y6 Prime или Samsung Galaxy J2 Core.

Адреса проведения акции «День открытых людей» в Красноярске:

Фирменные салоны Tele2:

ул. Тельмана, д.29;

ул. Воронова, д.14 стр. 2;

ул. Александра Матросова, д.16 Е;

пр. им газеты Красноярский Рабочий, д.88 А; <

ул. Красная Площадь, д.1 стр. 3.

Отделения «Почты России»:

ул. Копылова, д.48.

ИСТОЧНИК KP.RU