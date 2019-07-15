2019-07-15T10:12:07+03:00
Общество

На загородной трассе под Красноярском на выходных поймали 49 нетрезвых водителей

Госавтоинспекторы и добровольцы продолжают рейды выходного дня
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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На загородной трассе под Красноярском на выходных поймали 49 нетрезвых водителей. Фото: пресс-служба ГИБДДНа загородной трассе под Красноярском на выходных поймали 49 нетрезвых водителей. Фото: пресс-служба ГИБДД
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На загородной трассе под Красноярском на выходные поймали 49 нетрезвых водителей, сообщает пресс-служба ГИБДД. Госавтоинспекторы полка ДПС совместно участниками добровольной народной дружины «Металлург» устроили рейд выходного дня. В минувшие выходные они дежурили на трассе Р-257 «Енисей». Как раз в местах, по которым жители краевого центра массово направляются на отдых, на озера и реки. А затем также массово возвращаются назад.

Но если по маршруту «туда» особых замечаний у инспекторов не было, то в направлении «обратно» работы было много. Из 49 водителей, которых остановили в состоянии алкогольного опьянения, 6 уже ранее подвергались штрафам за аналогичное правонарушение. Так что теперь они должны будут заплатить штраф 30 тысяч рублей за пьяную езду и еще на год или два (как решит суд) смогут передвигаться к местам отдыха только в качестве пассажиров. К тому же их ждет уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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