2019-07-15T09:50:11+03:00
Общество

В Красноярске производитель колбасы собирался обанкротить мэрию

Юристы компании поразили своей профессиональной неграмотностью
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске производитель колбасы собирался обанкротить мэриюВ Красноярске производитель колбасы собирался обанкротить мэриюФото: Диана ИВАНОВА
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В Красноярске производитель колбасы и других мясных продуктов намеревался обанкротить департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации города. Однако арбитражный суд даже не стал принимать такое заявление к рассмотрению. Юристы компании поразили своей профессиональной неграмотностью. Дело в том, что органы местного самоуправления, наделенные правами юридического лица, являются муниципальными казенными учреждениями. Согласно пункту 1 статьи 65 ГК РФ, они не могут быть признаны банкротом, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе мэрии.

Затем уже департамент обратился в суд с иском вернуть все имущество, которое «Мясопотам» арендует для своих производственных нужд. А это 17 нежилых помещений общей площадью 2160 квадратных метров на улице Парашютная, 14а. Арбитражный суд удовлетворил иск администрации города. С коммерческой структуры будет взыскан еще 6000 рублей дохода в госпошлины на судебные издержки. Но фирма еще может подать апелляцию – в Третий арбитражный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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