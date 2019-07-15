2019-07-15T09:14:40+03:00
Происшествия

В Красноярске полицейские провели «контрольную закупку», чтобы поймать с поличным организаторов секс-услуг

Проституцию маскировали под массажные салоны [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске полицейские провели «контрольную закупку», чтобы поймать с поличным организаторов секс-услугВ Красноярске полицейские провели «контрольную закупку», чтобы поймать с поличным организаторов секс-услугФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске полицейские провели «контрольную закупку», чтобы поймать с поличным организаторов секс-услуг. «Обычная программа – 3 тысячи, «все включено» 4 тысячи» - назвала девушка прайс, когда оперативник заявился в один из массажных салонов под видом клиента. Все происходящее снималось на скрытую камеру, чтобы затем стать неопровержимым доказательством в суде.

В Красноярске полицейские провели «контрольную закупку», чтобы поймать с поличным организаторов секс-услуг.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции, «бизнес» развернулся под видом массажных салонов. Салоны находились в Железнодорожном и Свердловском районах краевого центра. Идея организации принадлежит двум жителям Красноярска, одному 28 лет, другому – 32.

Начиная с октября 2017 года они наняли в качестве администраторов салонов 8 знакомых женщин. И еще несколько девушек – для оказания услуг сексуального характера. Но проработала «команда» недолго: уже в декабре 2017 года всех десятерых преступников задержали. Изъяли телефоны, сим-карты, компьютеры, банковские карты, средства контрацепции.

В настоящее время дело уже передано в суд. Максимальное наказание за такое преступление – до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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