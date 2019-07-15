В Красноярске полицейские провели «контрольную закупку», чтобы поймать с поличным организаторов секс-услуг
В Красноярске полицейские провели «контрольную закупку», чтобы поймать с поличным организаторов секс-услуг. «Обычная программа – 3 тысячи, «все включено» 4 тысячи» - назвала девушка прайс, когда оперативник заявился в один из массажных салонов под видом клиента. Все происходящее снималось на скрытую камеру, чтобы затем стать неопровержимым доказательством в суде.
В Красноярске полицейские провели «контрольную закупку», чтобы поймать с поличным организаторов секс-услуг.
Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции, «бизнес» развернулся под видом массажных салонов. Салоны находились в Железнодорожном и Свердловском районах краевого центра. Идея организации принадлежит двум жителям Красноярска, одному 28 лет, другому – 32.
Начиная с октября 2017 года они наняли в качестве администраторов салонов 8 знакомых женщин. И еще несколько девушек – для оказания услуг сексуального характера. Но проработала «команда» недолго: уже в декабре 2017 года всех десятерых преступников задержали. Изъяли телефоны, сим-карты, компьютеры, банковские карты, средства контрацепции.
В настоящее время дело уже передано в суд. Максимальное наказание за такое преступление – до 5 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU