2019-07-15T08:11:25+03:00
Общество

Tele2 обновила приложение «Мой Tele2»

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Цель обновления приложения «Мой Tele2» – сделать его более технологичным и удобным для клиентов, гибким к внедрению инновационных продуктов и воплотить актуальные тренды в разработке мобильных приложений.

В дизайне приложения «Мой Tele2» появился новый элемент, который графически собирает базовую информацию об абонентском счете (баланс, номер телефона, остаток пакетов и название тарифа). Это «SIM-карта» Tele2. Если у клиента есть несколько номеров Tele2, он может пролистывать «карусель» виртуальных «SIM-карт» и просматривать информацию по каждой из них из приложения.

Tele2

Tele2

Еще одно новшество – это лента историй вверху главного экрана. Она позволяет рассказывать об инновационных услугах оператора, представлять лучшие предложения программы лояльности «Больше» и даже делать интересные подборки фильмов.

Ниже панели быстрых действий – навигационное меню основных функций, которое создано с учетом появления новых услуг. При запуске новых продуктов оператор сможет легко интегрировать их в приложение. Один из разделов меню – «Путешествия и роуминг», где абоненты проверяют стоимость звонков и интернета в поездках. Наконец, с главной страницы приложения клиенты могут обратиться в службу поддержки и оперативно решить свой вопрос.

В приложении «Мой Tele2» появилась новая вкладка «Финансы», которая консолидирует всю информацию о платежах клиента. Через этот раздел пользователи могут подключить обещанный платеж, привязать карту и просмотреть историю операций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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