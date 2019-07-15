СЕГОДНЯ 07:23 2019-07-15T07:23:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае увеличилась до 274 тысяч гектаров. Оперативная информация обновляется каждый час на сайте краевого Лесопожарного центра. По последней сводке на 10 часов утра 15 июля леса полыхают в 80 очагах. Пожарным бригадам ужалось локализовать 6 пожаров на площади 11 108 гектаров. Большинство из них действуют в труднодоступных территориях в Эвенкийском, Кежемском и Богучанском районах. Угрозы населенным пунктам нет.

Как рассказали в минлесхозе края, на севере для борьбы с лесными пожарами сформирована масштабная группировка сил и средств общей численностью более 1300 человек и 140 единиц техники. Специалисты и техника постоянно перебрасываются с ликвидированных пожаров на действующие.

В основном работы по тушению возгораний в лесах проводятся ручным способом с использованием для проведения отжига естественных рубежей. При наличии возможности в районы тушения пожаров доставляется наземная техника. Для искусственного вызывания осадков на территории Красноярского края применяют специальный самолет-зондировщик Ан-26.

ИСТОЧНИК KP.RU