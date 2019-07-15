Жители Красноярска жалуются на громкую музыку в 6 утра с территории исправительной колонии

СЕГОДНЯ 06:49 2019-07-15T06:49:44+03:00

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Жители улицы Парашютной в Свердловском районе стали заложниками режима исправительной колонии № 6. Дело в том, что в пенитенциарном учреждении существует особый распорядок, согласно которому заключенные начинают свой день с зарядки в 6 часов утра. Мирные жители соседних с колонией многоэтажек вынуждены каждое утро просыпаться вместе с заключенными, но не по своей воле, а из-за громкой музыки. Она разносится из динамиков на всю округу. Одна из девушек сняла видео и прислала в Новости ТВК.

«Кто-то жалуется на кальяны и музыку на набережной, а как спать всей ул. Парашютной? Несколько лет подряд мы каждый день встаем в 06:00 утра вместе с заключенными», – рассказывает девушка.

В краевом ГУФСИНе пообещали провести проверку по данному факту. Но установить, нарушает ли музыка допустимый уровень шума, могут только специалисты Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU