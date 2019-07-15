СЕГОДНЯ 06:17 2019-07-15T06:17:39+03:00

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В Красноярске родители прокатили своего ребенка на задней панели, за стеклом автомобиля. Случилось это 11 июля, а автомобиль «Форд Фокус», в котором и был замечен ребенок, мчался через Копыловский мост.

В Красноярске родители посадили ребенка за заднее стекло автомобиля.

Ехавшие следом за «Фордом» сняли нарушение на видео и выложили в социальные сети. В паблике «Сводка 24» видео пока осталось без комментариев. Зато на «Ревизорро Красноярск» развернулась широкая дискуссия на тему нужно или нет окружающим вмешиваться в чужую жизнь. Автора видео назвали «стукачом».

Что на это скажет ГИБДД, наверняка станет известно. Как правило, сотрудники госавтоинспекции мониторят информацию в СМИ и социальных сетях. А здесь – налицо нарушение правил перевозки детей. Детей такого возраста разрешено перевозить исключительно в детских креслах. В случае ДТП детское кресло спасет юного пассажира от травм и более тяжелых последствий.

ИСТОЧНИК KP.RU