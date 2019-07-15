Красноярцам рассказали, как записаться в поликлинику он-лайн

СЕГОДНЯ 05:28 2019-07-15T05:28:29+03:00

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Как записаться в поликлинику он-лайн? Для кого-то это кажется слишком трудной задачей. Но на самом деле все гораздо проще. В министерстве здравоохранения Красноярского края рассказали, что с 1 июля заработала версия портала «Веб-регистратура.ру», которая позволяет записываться на прием к врачу (или записывать своих близких) только после авторизации на портале Государственных услуг с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

В личном кабинете «Мое здоровье» портала Госуслуг РФ доступны: сведения о полисе ОМС и медицинской организации, о том, к какой поликлинике прикреплены, где и как можно получить платные медицинские услуги, сделать выписку из медицинской карты, записаться на прием к врачу, подать заявление о выборе страховой медицинской организации и другое.

В минздраве обращают внимание красноярцев, что на прием к врачу по-прежнему можно записаться по телефону или лично обратиться в регистратуру своей поликлиники.

ИСТОЧНИК KP.RU