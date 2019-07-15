Лидером по профзаболеваниям в Красноярском крае стала добывающая отрасль

СЕГОДНЯ 05:16 2019-07-15T05:16:20+03:00

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Лидером по профессиональным заболеваниям в Красноярском крае стала добывающая отрасль. Наиболее высокие показатели зарегистрированы на предприятиях по добыче металлических руд – 40,5 %. Следом за ними идут строители – 31,1% от общего числа случаев. А всего на территории края за первое полугодие зарегистрировано 148 случаев профзаболеваний, это ниже показателей на аналогичный период 2018 года в 1,4 раза. Такую статистику «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в управлении Роспотребнадзора по краю.

Профзаболевания зарегистрированы в 8 территориях края, в крупных индустриальных центрах: в Красноярске – 15, в Норильске – 124, в Лесосибирске – 3, в Богучанском и Ачинском районах – по 2 случая.

Чаще всего к расстройству организма на производстве приводят физические факторы (например, вибрация и шум) – 70,9 %. На втором месте – физические перегрузками и перенапряжение – 21,6 %. На третьем – воздействие химических факторов – 4,1%.

У мужчин профзаболеваниям подвержены проходчики, машинисты погрузочно-доставочной машины, машинисты буровой установки, горнорабочие очистного забоя, мастера-взрывники, бурильщики шпуров, летчики и так далее. У женщин самые распространенные профзаболевания – отравления, у врачей, медицинских сестер и санитарок.

ИСТОЧНИК KP.RU