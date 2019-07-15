2019-07-15T04:48:12+03:00
Общество

На юге Красноярского края за нарушения закрыли детский палаточный лагерь

Отдых ребят испорчен из-за безответственности организатора
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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На юге Красноярского края за нарушения закрыли детский палаточный лагерь. Фото: сайт краевой прокуратурыНа юге Красноярского края за нарушения закрыли детский палаточный лагерь. Фото: сайт краевой прокуратуры
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На юге Красноярского края, в Минусинском районе, за нарушения закрыли детский палаточный лагерь. Нарушения вскрылись в результате проверки, их допустил индивидуальный предприниматель при подготовке лагеря к отдыху школьников.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры, в селе Топольки мужчина организовал пребывание 26 ребят из Хакасии. Лагерь обустраивал сам, вопросы безопасности тоже решал сам. На момент проверки там находились двое посторонних мужчин, которые занимались стройкой. При этом документов, подтверждающих у них судимости, не было.

Но самое главное нарушение – предприниматель не имел разрешение от санитарно-эпидемиологических служб. Плюс территория лагеря не была огорожена. Не были оборудованы места для туалетов и для личной гигиены девушек. Не нашли проверяющие на территории лагеря и места, где должны проводиться банные дни. А все потому, что предприниматель не знает, как правильно организовывать детский оздоровительный лагерь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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