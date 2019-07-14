Девочка из Красноярска нашла потерявшуюся кошку с помощью ориентировки, которую сама нарисовала

СЕГОДНЯ 15:44 2019-07-14T15:44:14+03:00

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Серая мордочка, желтые глазки и длинные усы. Это рисунок девочки из Красноярска. Подписала она его: «Потерялась! Кошку зовут Шмонька». И еще указала номер телефона.

Такую ориентировку заметил возле подъезда один из жителей дома №7 на проспекте Молодежный (микрорайон Солнечный). Сфотографировал и выложил в соцсети: «Сразу видно, для ребенка котенок был дорог! Может, видел кто».

Как стало известно «Комсомольской правде» – Красноярск, когда котенок потерялся, его хозяйка очень переживала. Маленький, несмышленый, никогда на улице не был, ведь пропадет! Поэтому решила не медлить и развесить ориентировки. Но очередное разочарование! Ни одной фотографии «потеряшки»! Тогда и возникла идея взяться за фломастеры. Не прошло и суток – новость!

«Кошка нашлась! В данный момент находиться дома со вчерашнего вечера!», - написали в соцсетях родные девочки.

Как выяснилось, нашли кошечку на соседнем балконе, куда та залезла из любопытства. Сейчас с ней все в порядке. Надо полагать, что после этого приключения девочка устроит фотосессию для своей Шмоньки. На всякий случай.

ИСТОЧНИК KP.RU