Девочка из Красноярска нашла потерявшуюся кошку с помощью ориентировки, которую сама нарисовала
Серая мордочка, желтые глазки и длинные усы. Это рисунок девочки из Красноярска. Подписала она его: «Потерялась! Кошку зовут Шмонька». И еще указала номер телефона.
Такую ориентировку заметил возле подъезда один из жителей дома №7 на проспекте Молодежный (микрорайон Солнечный). Сфотографировал и выложил в соцсети: «Сразу видно, для ребенка котенок был дорог! Может, видел кто».
Как стало известно «Комсомольской правде» – Красноярск, когда котенок потерялся, его хозяйка очень переживала. Маленький, несмышленый, никогда на улице не был, ведь пропадет! Поэтому решила не медлить и развесить ориентировки. Но очередное разочарование! Ни одной фотографии «потеряшки»! Тогда и возникла идея взяться за фломастеры. Не прошло и суток – новость!
«Кошка нашлась! В данный момент находиться дома со вчерашнего вечера!», - написали в соцсетях родные девочки.
Как выяснилось, нашли кошечку на соседнем балконе, куда та залезла из любопытства. Сейчас с ней все в порядке. Надо полагать, что после этого приключения девочка устроит фотосессию для своей Шмоньки. На всякий случай.
ИСТОЧНИК KP.RU