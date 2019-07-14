2019-07-14T15:19:17+03:00
Общество

Краевой перинатальный центр в августе закроют на две недели

За это время планируется провести плановую санитарную обработку
Ольга КОСТИНА
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Краевой перинатальный центр закроют на плановую санитарную обработкуКраевой перинатальный центр закроют на плановую санитарную обработкуФото: Мария ЛЕНЦ
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С 26 августа по 8 сентября Краевой перинатальный центр будет закрыт на плановую санитарную дезинфекцию. Это стандартная практика обработки родильных домов – обязательно раз в год. В настоящее время по этой причине закрыт родильный дом № 5 (Свободный, 73). Начнет работать 28 июля. С 29 июля по 25 августа перестанет принимать пациенток родильный дом № 1 (бульвар Солнечный, 2). Только потом подойдет очередь перинатального центра. Но об этом событии в минздраве решили предупредить заранее.

- Прием беременных женщин, рожениц и родильниц в перинатальный центр будет прекращен 26 августа, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в региональном министерстве здравоохранения. - Пациентки, согласно графику, в плановом порядке будут госпитализированы в родильные дома, либо по территориальному признаку, либо по показаниям течения беременности.

После всех необходимых процедур 8 сентября с 8.00 утра Краевой перинатальный центр вновь заработает по прежнему графику.

Добавим, что закроются только акушерские и гинекологические отделения. Консультативная поликлиника перинатального центра и детская больница Краевого центра охраны материнства и детства будут работать в плановом режиме.

Напомним, что врачи принимают в консультативной поликлинике по направлению лечащего врача женской консультации. В детскую больницу специалисты принимают по направлению лечащего врача в поликлинике, в которой наблюдается ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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