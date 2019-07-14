В Красноярске с размахом отпраздновали Жайлоо

СЕГОДНЯ 14:56 2019-07-14T14:57:53+03:00

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14 июля на острове Татышев шумно и весело отметили национальный киргизский праздник Жайлоо. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, проводится он в Красноярске впервые.

Кыргызы прирожденные скотоводы, этим они жили тысячи лет и многие живут до сих пор. Сезонные перекочевки делились на зимние – кыштоо, весенние – жаздоо, летние – жайлоо и осенние – кuздoo. Для зимних пастбищ использовались долины и межгорные лощины. Осенние и весенние пастбища - на угодьях, которые рано освобождались от снежного покрова. Летние пастбища - в межгорных альпийских долинах с обильными травами и чистыми горными ручьями. Называются они Жайлоо. И это не просто пастбища для выгона скота, а древняя киргизская традиция, которая глубоко почитается.

Гости развлекались от души Фото: Диана ИВАНОВА

На острове сегодня развернули большое киргизское подворье с юртой, качелями «Селкинчек», детской площадкой, мастер-классами, выставкой-дегустацией блюд национальной кухни. Многие гости праздника пришли семьями и в национальных костюмах. Среди зрителей провели конкурс на лучший костюм, а победителям вручили призы.

Для любителей острых ощущений - турнир по национальной борьбе «Кыргыз к р ш» в различных весовых категориях. Принять участие в поединках мог любой желающий, подавший заявку на участие.

Многие были в национальных костюмах Фото: Диана ИВАНОВА

- Нашей диаспоре 17 лет, но только сейчас мы решили провести большой праздник, - рассказала журналистам Назгуль Батаева, председатель Кыргызской национально-культурной автономии. - Вдохновили представители других диаспор. Нужно сделать так, чтобы наши дети, выросшие здесь, не отрывались от своих корней.

Специальный гость праздника - инструментальная группа из Кыргызстана «Акак» (в переводе - жемчужина). Солисты виртуозно играли на комузах и вызвали неподдельное восхищение зрителей.

Для детйе работала специальная площадка Фото: Диана ИВАНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU