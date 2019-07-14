2019-07-14T14:10:47+03:00
Общество

В красноярских дворах дети 16 раз становились участниками ДТП

И это статистика только за текущий год
Ольга КОСТИНА
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Дорожные полицейские просят родителей более внимательно следить за детьми Фото: ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское»Дорожные полицейские просят родителей более внимательно следить за детьми Фото: ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское»
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Сотрудники ГИБДД призывают родителей более внимательно следить за детьми, когда те играют во дворах. Только в этом году 16 раз дети попадали под колеса рядом со своим домом. Стоит отметить, что в прошлом году за аналогичный период зафиксировано 10 подобных случаев.

Что может стать причиной подобного происшествия?

- Это внезапное появление ребенка на проезжей части из-за препятствия, стоящего транспорта, арки или гаража, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское». - Припаркованные автомобили, мусорные баки, кустарники и деревья для водителей могут оказаться «слепыми зонами», то есть местами с ограниченной видимостью.

Предостережения сотрудников дорожной полиции особенно актуальны сейчас, когда лето. В жаркие дни ребятишки стараются проводить больше времени на улице с друзьями. Но часто забывают о предосторожности. Особенно это касается подростков, которые гуляют без родителей. Поэтому мамам и папам рекомендуется как можно чаще говорить со своими детьми о правилах поведения на дороге. Желательно прогуляться вместе с ребенком по двору и показать опасные места, разобрать вместе с ними распространенные «дорожные ловушки», которые могут подстерегать их во время прогулок.

- Родители играют одну из самых важных ролей в обеспечении безопасности своих детей, - говорят в ГИБДД. - Поэтому показывая пример правильного поведения на улице, взрослые сохраняют жизнь и здоровье маленьких участников дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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