2019-07-14T12:33:09+03:00
Общество

В Красноярске зафиксировали небольшое превышение вредных веществ в воздухе

Специалисты Роспотребнадзора опубликовали данные за 13 июля
Ольга КОСТИНА
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В Красноярске зафиксировано превышение частиц мелкой пылиВ Красноярске зафиксировано превышение частиц мелкой пылиФото: Ирина КИРШЕВА
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Дымка над Красноярском вызвана лесными пожарами, с которыми сейчас идет борьба на севере края и Иркутской областью. Это подтвердили 14 июля и специалисты Управления Роспотребнадзора региона.

Сотрудники ведомства ведут ежедневный мониторинг содержания вредных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, по данным за 13 июля превышений гигиенических нормативов по содержанию оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, диоксида серы, взвешенных веществ, взвешенных частиц фракции РМ10, аммиака, сероводорода не зарегистрировано.

А вот содержание взвешенных частиц фракции РМ2,5 превышает гигиенический норматив до 1,6 раз. Что это такое? В воздушном пространстве всегда присутствует пыль. Но существует такая пыль, которая настолько мала, что невооруженным глазом ее не увидеть. Эта субстанция в воздухе и называется мелкодисперсной пылью и аэрозолем. В ее состав входят: кусочки сажи, частицы минеральных солей, соединения тяжелых металлов, различные аллергены, пыльца растений, бактерии, микроорганизмы и останки их жизнедеятельности, табачный и выхлопной дым. Все это ежедневно присутствует в воздухе, которым мы дышим. Но в крупных мегаполисах ее показатели превышены. Особенно сейчас, на фоне лесных пожаров и дыма, который донесло ветром до Красноярска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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