Красноярских садоводов приглашают принять участие в выставке цветов и урожая

СЕГОДНЯ 11:25 2019-07-14T11:25:40+03:00

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Выставка «Цветов красою сердце взято в плен…» пройдет 22 августа на площади у фонтана «Бременские музыканты» (ул. Юности, 16). Красноярских садоводов приглашают принять участие в этом мероприятии. Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в городской администрации, заявки принимаются до 15 августа.

Участники смогут представить на суд жюри, зрителей и покупателей свои цветочные, овощные и фруктовые композиции в шести номинациях:

«Волшебная паутина» - флористический коллаж, гобелен, цветочный ковер из живых или высушенных цветов, трав и других растительных материалов.

«Живые акварели» - цветочные композиции из полевых и луговых цветов.

Садоводы смогут похвастать своим урожаем Фото: vk.com/krasnoyarskrf

«Цветочная геометрия» - композиция из живых садовых цветов.

«Дачные рекорды» - самые большие, маленькие, замысловатые овощи и фрукты.

«Мастер своего дела» - композиция из овощей и плодово-ягодных растений.

А также будут выбирать победителей в тематических номинациях: «Его величество театр», «Душа и сила природы», «Согласие да лад – в семье клад».

Подать заявку на участие можно двумя способами: позвонив по телефону - 264-25-86 или отправив письмо по электронной почте geht@len.guszn.admkrsk.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU