Красноярских садоводов приглашают принять участие в выставке цветов и урожая
Выставка «Цветов красою сердце взято в плен…» пройдет 22 августа на площади у фонтана «Бременские музыканты» (ул. Юности, 16). Красноярских садоводов приглашают принять участие в этом мероприятии. Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в городской администрации, заявки принимаются до 15 августа.
Участники смогут представить на суд жюри, зрителей и покупателей свои цветочные, овощные и фруктовые композиции в шести номинациях:
«Волшебная паутина» - флористический коллаж, гобелен, цветочный ковер из живых или высушенных цветов, трав и других растительных материалов.
«Живые акварели» - цветочные композиции из полевых и луговых цветов.
Садоводы смогут похвастать своим урожаем Фото: vk.com/krasnoyarskrf
«Цветочная геометрия» - композиция из живых садовых цветов.
«Дачные рекорды» - самые большие, маленькие, замысловатые овощи и фрукты.
«Мастер своего дела» - композиция из овощей и плодово-ягодных растений.
А также будут выбирать победителей в тематических номинациях: «Его величество театр», «Душа и сила природы», «Согласие да лад – в семье клад».
Подать заявку на участие можно двумя способами: позвонив по телефону - 264-25-86 или отправив письмо по электронной почте geht@len.guszn.admkrsk.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU