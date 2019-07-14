У жителя Канска полицейские нашли в холодильнике крупную партию наркотиков

СЕГОДНЯ 08:00 2019-07-14T08:01:37+03:00

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24-летнему жителю Канского района грозит до двадцати лет колонии за приобретение и сбыт наркотиков. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в краевой полиции.

Оперативники подразделения по контролю за оборотом наркотиков установили, что мужчина приобрел через Интернет крупную партию синтетических наркотиков. Планировал распространять их на территории Канска и ближайших населенных пунктах. А чтобы не попасть за решетку, разделил товар на части и спрятал. Но полицейские в ходе обыска нашли все его тайники. В результате было изъято более 540 граммов наркотиков.

- Возбуждено многоэпизодное уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по краю. – В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

Известно, что ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за подобное преступление.

Всего обнаружили 13 тайников Фото: ГУ МВд по Красноярскому краю

ИСТОЧНИК KP.RU