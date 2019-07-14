Скрывшийся с деньгами за несостоявшийся ремонт красноярский мошенник получил год колонии

СЕГОДНЯ 05:36 2019-07-14T05:36:29+03:00

Мужчина пояснил в суде, что у него были сложности с финансами

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Год колонии-поселения получил житель Красноярска за обман пожилой женщины. Об этом сообщили в городской полиции.

Телефон «специалиста по ремонту квартир» женщина нашла на одном из сайтов. Мужчина рассчитал стоимость заказа, а после демонтировал кафель и ванну. Но получив предоплату в 13 тысяч рублей, он неожиданно пропал. Какое-то время хозяйка квартиры пыталась дозвониться до «ремонтника», искала его. Безуспешно. Тогда она поняла, что стала жертвой афериста и обратилась с заявлением в полицию.

- Сотрудники уголовного розыска провели комплекс мероприятий и установили его местонахождение, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское». - Задержанным оказался ранее не судимый 35-летний мужчина. Следователям он заявил, что нуждался в деньгах, а делать ремонт не собирался изначально.

Суд вынес обвинительный приговор по 159 статье (мошенничество). За несостоявшийся ремонт обвиняемому придется ответить по закону.

ИСТОЧНИК KP.RU