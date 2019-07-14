Самых маленьких красноярцев приглашают на концерт филармонического оркестра

СЕГОДНЯ 04:00 2019-07-14T04:00:34+03:00

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В красноярском Центральном парке 14 июля состоится концерт филармонического оркестра для малышей (0+). Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в городской администрации.

Если будет солнечная погода, то маленьких зрителей и их родителей приглашают туда, где находится зеленая зона напротив администрации парка. Если же небо нахмурится, музыканты выступят на Малой сцене (возле детских каруселей).

Почему стоит посетить это мероприятие? В последнее время много говорят о пользе музыки. Имеются в виду именно классические мелодии. По мнению исследователей, психологов и музыковедов, классика оказывает полезное влияние на психику, здоровье и развитие для каждого человека. И особенно на детей.

В Центральном парке в исполнении аккордеона, контрабаса и ударных прозвучат шедевры мирового искусства. Юным слушателям еще предстоит отгадать тематические загадки. А еще музыканты разрешат им поиграть на настоящих инструментах.

Вход свободный!

ИСТОЧНИК KP.RU