У Зеленой рощи Красноярска в Енисее утонул человек

СЕГОДНЯ 15:41 2019-07-13T15:41:43+03:00

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У Зеленой рощи Красноярска случилось ЧП: в Енисее утонул человек. Об этом сообщили в сводке КГКУ «Спасатель».

Трагедия произошла в пятницу, 12 июля, неподалеку от дома на улице Сергея Лазо,22. Тонущего заметил очевидец, позвонил 112. На место выдвинулись полицейские и спасатели. Однако человек уже ушел под воду, его пока не нашли.

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ИСТОЧНИК KP.RU