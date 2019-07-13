На правобережье Красноярска мотоциклист разбился о внедорожник

СЕГОДНЯ 12:23 2019-07-13T12:23:53+03:00

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На правобережье Красноярска мотоциклист врезался во внедорожник. Об этом сообщили в паблике «ЧП – Красноярск».

Как рассказали очевидцы, все случилось на Красрабе, мотоциклист двигался по направлению к Предмостной площади. И вдруг со стороны Южного берега появилась Toyota RAV4. Затормозить водитель «байка» не успел…

Мотоциклист влетел во внедорожник в Красноярске. Видео: ЧП - Красноярск.

На опубликованных свидетелями фото и видео видно: удар был сильным. Серьезно поврежден мотоцикл, водитель получил травмы. На «скорой» его увезли в больницу.

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Трагедия произошла 19 февраля этого года в 8 часов утра. Мальчик направлялся в школу по правой обочине дороги. 27-летний мужчина за рулем ВАЗ-21150 ехал в попутном направлении. Иначе говоря, догнал ребенка сзади и сбил его. Следствие установило, что он мчался со скоростью 80 километров в час, в таких условиях на зимней дороге ему сложно было контролировать автомобиль, а снизить скорость он не подумал (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU