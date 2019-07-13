Дымка с запахом гари в Красноярске может продержаться несколько дней

СЕГОДНЯ 10:30 2019-07-13T11:15:54+03:00

Дымка с запахом гари над Красноярском может продержаться несколько дней. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Едкая дымка с запахом гари над Красноярском может продержаться несколько дней. По информации сотрудников авиалесоохраны, а также синоптиков, она появилась из-за лесных пожаров, которые бушуют в крае.

Как выяснилось, изменилась роза ветров, и город оказался окутан дымом. Возможно, такая картина будет наблюдаться не только сегодня, но и – повторимся – в последующие дни.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, населенным пунктам пожары не угрожают. Ситуация держится на контроле.

Напомним, еще весной в крае объявили особый противопожарный режим, а потом и режим ЧС в лесах. Если вы стали свидетелем нарушения, звоните по номеру «горячей линии» МЧС 8(391)266-12-56 (круглосуточно).

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- 13-15 июля на юго-востоке Эвенкии и на северо-востоке центральных районов Красноярского края (Кежемский район) сохранится чрезвычайная пожарная опасность V класса, - уточняют в Среднесибирском УГМС (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU