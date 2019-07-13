Кис-кис, отзовись! В Красноярске собаки разобрали машину в поисках кота

СЕГОДНЯ 10:02 2019-07-13T10:02:37+03:00

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В Красноярске собаки попытались разобрать машину в поисках кота. Такое видео появилось в паблике «Сводка 24». На кадрах видно: два бездомных пса вгрызаются в покрышку и кузов припаркованного авто. Прямо на глазах у автора ролика. И вскоре от шины остаются только лохмотья.

По словам девушки, снявшей видео, собаки повредили машину не случайно. Так они пытались достать спрятавшегося от них кота, сообщает «7 канал». И вот итог: авто изгрызено, но собаки остались с носом.

Собаки разобрали машину в поисках кота . Видео: Сводка 24.

Смотрим, что пишут в соцсетях:

- Автор вместо того, чтобы снимать, лучше бы отогнала псин!

- Машину жалко, чего не спасли?

- А что случилось с кошкой, кто-нибудь знает?

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«Привет, Саша», - с этих слов теперь начинают каждое свое утро сотрудники ветеринарной клиники и зоогостиницы «Лимпопо» в Красноярске. У них оставили на две недели постояльца – александрийского попугая с ярко-зеленым оперением и довольно внушительным клювом (хозяева улетели в отпуск за границу). Птица это сама по себе говорящая. Саша тоже умеет говорить свое имя и какие-то простые слова: «Привет», «Хорошо».

А одним прекрасным утром, примерно после недели пребывания в гостинице, когда ему меняли воду и досыпали зерно, вдруг заорал: «мяяяу!!!» (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU