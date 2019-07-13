Ответственный за пиар вице-мэр Красноярска подал в отставку

СЕГОДНЯ 09:23 2019-07-13T12:01:55+03:00

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Алексей Машегов, вице-мэр Красноярска по информполитике, ушел с должности. Об этом он сообщил в своем фейсбуке.

Последним рабочим днем в мэрии стало для него 12 июля. До 2 августа Машегов в отпуске - с последующим увольнением. Напомним, он курировал информполитику городской администрации больше полутора лет, с декабря 2018 года. А до этого возглавлял издание «Деловой квартал».

- Я старался построить адекватную современную модель коммуникации городской власти и общества – с оперативной реакцией чиновников на обращения в соцсетях, с вовлечением в жизнь города различных сообществ, с открытой позицией по важным вопросам. Спасибо коллегам по департаменту и всем пресс-секретарям мэрии – вместе мы сдвинули дело с мертвой точки и добились конкретных результатов, - пишет Алексей.

Напомним, как раз при нем глава Красноярска Сергей Еремин завел свой инстаграм, где рассказывает о работе мэрии, отвечает на вопросы горожан.

- Серьезный вариант продолжения карьеры, где пригодится полученный в мэрии опыт – есть. Но для предложений открыт, в отпуске будет время всё обдумать, - заключает Алексей Машегов.

Обновлено. Как рассказали наши коллеги с ТВК (со ссылкой на собственный источник), есть вероятность, что пост займет Ирина Самсонова, экс-глава пресс-службы губернатора и правительства края.

ИСТОЧНИК KP.RU