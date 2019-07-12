СЕГОДНЯ 17:34 2019-07-12T17:34:12+03:00

В Красноярском крае директор коммунального предприятия обманул бюджет на 8,6 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Назаровском районе директор коммунального предприятия обманул бюджет на круглую сумму – 8,6 миллионов рублей. Когда махинации вскрылись, на предприимчивого руководителя завели уголовное дело по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого следкома.

По версии следствия 61-летний директор одной из котельных района предоставил недостоверные сведения о понесенных затратах на поставку коммунальных услуг, а именно тепла, в дома граждан. Он умышленно завышал суммы, которые бюджет должен был ему компенсировать в рамках социальных обязательств. Махинации обнаружили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции полиции города Назарово.

Подозреваемый сейчас находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU