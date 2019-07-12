2019-07-12T17:17:41+03:00
Общество

В Красноярском крае с подачи МЧС полиция завела 11 уголовных дел на поджигателей леса

1594 нарушения было выявлено с начала пожароопасного сезона
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае с подачи МЧС полиция завела 11 уголовных дел на поджигателей леса. Фото: пресс-служба МЧСВ Красноярском крае с подачи МЧС полиция завела 11 уголовных дел на поджигателей леса. Фото: пресс-служба МЧС
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В Красноярском крае с подачи МЧС полиция завела более десятка уголовных дел на поджигателей леса. И еще составлено почти 1600 административных протоколов за нарушения требований пожарной безопасности. Такую статистику «Комсомольской правде»-Красноярск привели в пресс-службе ГУ МЧС России по краю.

С 19 апреля на территории края введен особый противопожарный режим (за исключением северных районов). С этого дня началось усиленное патрулирование лесных территорий патрульно-маневренными группами. В состав таких групп входят сотрудники полиции, пожарные, спасатели, представители местных администраций, старосты населенных пунктов, общественники и волонтеры. Ими было выявлено 1594 правонарушения, выписано 216 штрафов на сумму около 4 миллионов рублей. Больше всего нарушителей оказалось в Красноярске, Шарыповском, Ужурском, Канском и Новоселовском районах края.

Добавим, что в этом году принят новый закон о штрафах за разведение костров в лесной зоне на период введения ограничений. Так, гражданам придется заплатить от 4 до 5 тысяч рублей, должностным лицам – от 20 до 40 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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