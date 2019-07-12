2019-07-12T16:54:25+03:00
Общество

В Красноярском крае несколько школ наказали за слишком короткую обеденную перемену

Детям не хватает 20 минут, чтобы принять пищу
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае несколько школ наказали за слишком короткую обеденную переменуВ Красноярском крае несколько школ наказали за слишком короткую обеденную переменуФото: Мария ЛЕНЦ
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В городе Сосновоборске прокуратура проверила, как общеобразовательные учреждения соблюдают требования СанПина к организации питания. Выяснилось, что в пяти городских школах детям элементарно не хватает времени на то, чтобы пообедать. Длительность перемен составляет менее 20 минут.

В ряде школ работники общепита и индивидуальные предприниматели, которые оказывают услуги по организации школьного питания, не предоставили информацию об отсутствии у них судимости или уголовного преследования (за совершение определенной категории преступлений). Еще в трех школах ученикам составляли меню, которое не было утверждено государственным санитарным врачом. Повара готовили, как придумается.

- По результатам проверки прокуратура Сосновоборска вынесла в адрес руководителей образовательных учреждений и индивидуальных предпринимателей 6 представлений о нарушениях. Все они рассмотрены, нарушения устранены, к дисциплинарной ответственности привлечено 5 лиц, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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