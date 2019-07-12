2019-07-12T16:36:08+03:00
Общество

В Красноярском крае создали экологическую полицию

Тем, кто выбрасывает бытовые отходы где попало, стоит перед этим дважды подумать
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае создали экологическую полицию. Фото пресс-служба ГУ МВД России по краюВ Красноярском крае создали экологическую полицию. Фото пресс-служба ГУ МВД России по краю
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В 2019 году в краевой полиции была создана специальная группа, в задачи которой входит пресечение правонарушений в сфере экологического законодательства. Эту группу так и назвали – экологическая полиция. На коллегии краевого МВД начальник полиции региона Александр Речицкий рассказали об итогах работы подразделения.

Ежедневно обходя жилой сектор, полицейские уже пресекли более 3 тысяч правонарушений. Более 70 % из них – попытки выбросить твердые бытовые отходы в неположенных местах. Еще 2200 выявленных нарушений связаны с неправильным хранением отходов лесопиления (70% приходится на Канск и Канский район).

Проведено несколько мероприятий совместно с министерством экологии и рационального природопользования края. Было возбуждено одно уголовное дело по факту загрязнения атмосферы вредными выбросами, еще по трем объектам ведется проверка.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции, подобную практику с экологической полицией планируется распространить на территорию всего региона. К тому же ГУ МВД по краю внесло в Заксобрание предложение привлекать к уголовной ответственности тех, кто уже единожды нарушил административный закон об охране атмосферы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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