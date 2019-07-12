2019-07-12T14:30:22+03:00
Общество

В Красноярске откроют уникальный Центр по вопросам миграции

Такого во всей России пока нет
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске откроют уникальный Центр по вопросам миграции. Фото: пресс-служба краевой полицииВ Красноярске откроют уникальный Центр по вопросам миграции. Фото: пресс-служба краевой полиции
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В Красноярске откроют уникальный Центр по вопросам миграции. Причем скоро – уже в 2020 году его планируют ввести в эксплуатацию. Об этом рассказал на коллегии краевого МВД начальник главка Александр Речицкий. Причем он отметил, что это уникальное по всем параметрам здание, равных которому в России пока нет.

Это будет семиэтажное здание общей площадью 8 тысяч квадратных метров. Его оборудуют самыми современными техническими средствами. В Центре сосредоточатся все отделы по работе с гражданами России и иностранцами. Это позволит кардинально улучшить качество оказываемых услуг, контролировать потоки миграции и оказывать помощь гражданам, прибывающим на территорию края.

Но это еще не все. В рамках улучшения материально-технической базы полиции края в Красноярске появится и новый Центр кинологической службы. Он также будет будет единственным в своем роде, поскольку включает в себя не только улучшенный комплекс зданий для содержания и дрессировки собак, но и для проведения уникальных одорологических (запаховых) экспертиз, - сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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