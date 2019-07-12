Красноярские маршрутки оборудуют онлайн-кассами

СЕГОДНЯ 14:08 2019-07-12T14:08:52+03:00

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Красноярские маршрутки оборудуют онлай-кассами. На это перевозчикам дается ровно год: до 1 июля 2020 года они должны будут установить в своем транспорте контрольно кассовую технику, как того требует законодательство.

Первые онлайн-кассы уже появились в городе. Они подключены к электронному серверу передачи данных в налоговую – таким образом, доход перевозчиков станет прозрачным для фискальных органов.

Для пассажиров с внедрением онлайн-касс почти ничего не меняется. Разве что они будут вместо традиционного билета при оплате проезда банковской картой получать чек. Подобная система уже действует в пригородных и городских электропоездах (АО «Краспригород»). И в тестовом режиме система уже работает на автобусных маршрутах № 14 и 38.

По словам заместителя департамента транспорта Виталия Чеусова, новая система обеспечит прозрачность процесса приема платежей и выдачи билетов, позволит видеть реальный пассажиропоток и выручку перевозчиков, а также увеличит налоговые отчисления в городской бюджет.

ИСТОЧНИК KP.RU