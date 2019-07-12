Дизайн объектов красноярской Универсиады-2019 отметили престижной европейской премией

СЕГОДНЯ 13:40 2019-07-12T13:40:03+03:00

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Дизайн объектов красноярской Универсиады-2019 был высоко отмечен на международном уровне. Проект Winter Universiade 2019 стал победителем международного конкурса предметного дизайна European Product Design Award, организованного в партнерстве с Европейским парламентом.

Дизайн-группа ArtStyle разработала основные атрибуты спортивного события: чашу огня Универсиады, факел, медали, пьедесталы для награждения. А также комплексное оформление спортивных объектов, аэропорта и других общественных мест.

- Победа на конкурсе – это высокая оценка работы не только дизайнеров, но и исполнительной дирекции и организационного комитета Всемирной зимней универсиады. Только работая вместе, нам удалось добиться такого высокого европейского признания, – отметил гендиректор дизайн-группы ArtStyle Игорь Башкатов.

В правительстве края отметили, что по условиям конкурса European Product Design Award-2019 проекты-участники номинации «Оформление мероприятий» оценивались по 10 критериям: инновация, эстетика, функциональность, эргономика, долговечность, воздействие на потребителя, полезность, экологическая совместимость, технологичность и реальность производства, и эмоциональный коэффициент. И, как видим, Красноярск выдержал этот непростой экзамен.

ИСТОЧНИК KP.RU