В Красноярском крае водитель насмерть сбил 11-летнего ребенка: дали 2 года условно

СЕГОДНЯ 11:55 2019-07-12T11:55:21+03:00

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В Боготоле вынесли приговор местному жителю, который насмерть сбил 11 летнего ребенка. Решение суда – лишение свободы на 2 года условно и лишение водительских прав на 2 года 6 месяцев. Приговор уже вступил в законную силу, апелляции, по видимому, от потерпевшей стороны не будет.

Трагедия произошла 19 февраля этого года в 8 часов утра. Мальчик направлялся в школу по правой обочине дороги. 27-летний мужчина за рулем ВАЗ-21150 ехал в попутном направлении. Иначе говоря, догнал ребенка сзади и сбил его. Следствие установило, что он мчался со скоростью 80 километров в час, в таких условиях на зимней дороге ему сложно было контролировать автомобиль, а снизить скорость он не подумал.

Сбитый ребенок умер на месте, до приезда машины «Скорой помощи». Уголовное дело завели по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Суд признал водителя виновным и вынес такой вот приговор.

ИСТОЧНИК KP.RU