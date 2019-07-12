2019-07-12T10:45:41+03:00
Общество

В Красноярске перекрывают для ремонта участок на Маерчака

Будут ремонтировать мост через Бугач
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске перекрывают для ремонта участок на Маерчака. Фото: администрация городаВ Красноярске перекрывают для ремонта участок на Маерчака. Фото: администрация города
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В Красноярске перекрывают для ремонта участок в начале улицы Маерчака. Ограничение ступит в силу с 10 часов утра 18 июля и продлится до 20 часов 15 ноября. Столь длительный период необходим для реконструкции моста через реку Бугач.

Поскольку полностью перекрыть переправу нельзя, бригада ремонтников будет работать по следующему принципу: сначала одну половину дороги и моста, а другую оставить для транспорта. Затем наоборот.

Переправу полностью разберут, затем соберут. А по окончании восстановят до нормативного состояния проезжую часть, укрепят конструктивные элементы самого моста, - пишет интернет-издание newslab.ru. Стоимость работ составил около 16 миллионов рублей, а сами работы проводятся в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Автомобилистов предупреждают: чтобы не попасть в затор, воспользуйтесь альтернативными способами объезда участка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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