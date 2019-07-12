В Красноярске перекрывают для ремонта участок на Маерчака
В Красноярске перекрывают для ремонта участок в начале улицы Маерчака. Ограничение ступит в силу с 10 часов утра 18 июля и продлится до 20 часов 15 ноября. Столь длительный период необходим для реконструкции моста через реку Бугач.
Поскольку полностью перекрыть переправу нельзя, бригада ремонтников будет работать по следующему принципу: сначала одну половину дороги и моста, а другую оставить для транспорта. Затем наоборот.
Переправу полностью разберут, затем соберут. А по окончании восстановят до нормативного состояния проезжую часть, укрепят конструктивные элементы самого моста, - пишет интернет-издание newslab.ru. Стоимость работ составил около 16 миллионов рублей, а сами работы проводятся в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Автомобилистов предупреждают: чтобы не попасть в затор, воспользуйтесь альтернативными способами объезда участка.
ИСТОЧНИК KP.RU