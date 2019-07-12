В Хакасии опекуны целый год избивали приемного ребенка
В Боградском районе Хакасии опекуны целый год избивали приемного ребенка. Этот ужасающий факт выяснился в результате прокурорской проверки, которую надзорное ведомство проводило в рамках защиты прав и интересов детей, проживающих в приемных семьях.
- Установлено, что в течение 2018 года в одной из таких семей опекаемый ребенок находился в условиях, опасных для его жизни и здоровья, ввиду систематического причинения ему опекунами телесных повреждений, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе хакасской прокуратуры.
Выяснилось, что сотрудники опеки района не могли не знать о том, что происходит. Им неоднократно поступали сигналы от соседей семьи. Однако никто на место не выезжал, не разбирался, побоев у ребенка не фиксировал, следовательно, заявлений в полицию от органов опеки не поступало. Вроде как все тихо и спокойно.
Уголовное дело возбуждено по статье 125 УК России (оставление в опасности). Расследование дела находится на контроле прокуратуры Боградского района Хакасии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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