2019-07-12T09:11:22+03:00
Происшествия

За кражу пиццы жителя Красноярска отправили в колонию строгого режима

Почему суд вынес такой суровый приговор
Екатерина ПЕРЫШКИНА
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В колонию строгого режима за кражу пиццы?В колонию строгого режима за кражу пиццы?Фото: Мария ЛЕНЦ
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12 июля стало известно о приговоре, который вынесли мужчине, укравшему пиццу. «Комсомольская правда» - Красноярск разобралась, почему суд так сурово обошелся с грабителем.

Но сначала напомним предысторию. В октябре 2019 года в полицию обратился 24-летний мужчина с сообщением о грабеже: он работал курьером, клиент встретил его у подъезда и попытался расплатиться купюрой банка приколов. Когда молодой человек отказался принять такую «оплату», грабитель вырвал из рук курьера пиццу с несколькими купюрами, и скрылся.

Полицейские задержали грабителя через несколько часов после происшествия, им оказался 45-летний житель Красноярска. Было возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж). По приговору суда мужчина получил 1 год и 10 месяцев колонии строгого режима – отягчающим обстоятельством для такого серьезного наказания стала его прежняя судимость за имущественные преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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