2019-07-12T08:27:43+03:00
Общество

Осужденного за мошенничество красноярского депутата лишили мандата

Он принял на работу помощником свою жену
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Осужденного за мошенничество красноярского депутата лишили мандатаОсужденного за мошенничество красноярского депутата лишили мандатаФото: Мария ЛЕНЦ
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Осужденного за мошенничество депутата Законодательного собрания Красноярского края лишили мандата. За такое решение парламентарии проголосовали накануне единогласно, без обсуждения. Известно, что Виталий Толстов в 2016 году был избран в Заксобрание по норильскому одномандатному округу и работал в комитетах по госуправлению и природным ресурсам.

Причиной его отставки стала судимость. Краевая прокуратура провела проверку и выяснила, что в 2017 году Толстов назначил на должность своего помощника супругу, нарушив тем самым закон. Кроме того, то время, когда супруга периодически отдыхала за границей, ей засчитывали, как будто она провела его на рабочем месте.

За мошенничество с использованием служебного положения в апреле этого года Виталию Толстову вынесли приговор: 2,5 год лишения свободы условно, 2,5 года испытательного срока. И еще 2 года после этого он не сможет занимать должности в государственных органах и местном самоуправлении.

Добавим, что накануне депутаты также уволили главу Счетной палаты края Татьяну Давыденко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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