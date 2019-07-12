СЕГОДНЯ 08:03 2019-07-12T08:03:59+03:00

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В Красноярске голодный заказчик ограбил разносчика пиццы. Как было дело, «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции города.

24-летний молодой человек обратился в полицию (это было еще в октябре прошлого года), рассказал: работает курьером, развозит пиццу. В вечернее время ему поручили доставить заказ на домашний адрес. По договоренности клиент встретил курьера у подъезда и попытался расплатиться с ним купюрой банка приколов. Молодой человек фальшивку распознал сразу им брать отказался. Тогда мужчина выхватил у него коробку с пиццей и скрылся.

Ограбленный курьер описал приметы подозреваемого. Понадобилось всего несколько часов, чтобы его вычислили и задержали. Им оказался 45-летний житель Красноярска, ранее судимый за имущественные преступления. На него завели еще одно уголовное дело – по ч.1 ст. 161 УК России «Грабеж». Недавно состоялся суд – грабитель пиццы проведет 1 год и 10 месяцев в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU