СЕГОДНЯ 06:30 2019-07-12T06:30:31+03:00

В Красноярске на 77-году жизни скончался Владимир Шубкин. Фото: министерство здравоохранения края

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В Красноярске на 77-м году жизни скончался известный врач Владимир Николаевич Шубкин. Об этом с прискорбием сообщает министерство здравоохранения края.

Вся деятельность Владимира Шубкина связана с Красноярском. Окончил медицинский институт в 1966 году, а с 1975 года был сотрудником кафедры травматологии, ортопедии и нейрохирургии с курсом последипломного образования.

20 лет профессор Шубкин заведовал кафедрой, был главным травматологом Красноярского края. Награжден знаком «Изобретатель СССР», являлся президентом Российско-японского общества ортопедической хирургии Сибири и Дальнего Востока, членом-корреспондентом международной Академии холода, был неоднократным участником крупных международных научных форумов.

Владимира Николаевича любили студенты, уважали коллеги, а для краевой больницы прежде всего важна многолетняя консультативная и хирургическая помощь, которую оказывал профессор Шубкин пациентам.

Проститься с выдающимся красноярцем можно будет 13 июля с 11 до 12.00 часов адресу улица Партизана Железняка, 1Ж (здание КрасГМУ).

ИСТОЧНИК KP.RU