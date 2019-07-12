В Красноярском крае детское кресло спасло в ДТП пятимесячного малыша

СЕГОДНЯ 05:58 2019-07-12T05:58:21+03:00

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В Емельяновском районе, в 12-километрах от границ Красноярска произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Автомобиль «Шкода-Фабия» направлялся по трассе в сторону Енисейска, когда в него врезался ВАЗ 21150, который двигался в попутном направлении.

Удар был чувствительным, отечественное авто даже улетело в кювет. У иномарки разбита задняя часть. К счастью, в ДТП никто не пострадал. В пресс-службе краевой ГИБДД рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что в салоне «Шкоды» находился пятимесячный малыш.

Родители заранее предусмотрительно позаботились о его безопасности – кроха-пассажир совершал путешествие в специальном детском кресле-люльке. Благодаря ему он получил незначительный ушиб, так что медики только осмотрели его. А ведь последствия могли быть куда более серьезными, не будь в салоне автомобиля этого кресла.

ИСТОЧНИК KP.RU