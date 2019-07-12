В Красноярском крае адвокат запросила 2 миллиона за свои услуги: обвинили в мошенничестве

СЕГОДНЯ 05:15 2019-07-12T05:17:07+03:00

В Красноярском крае адвокат запросила 2 миллиона на свои услуги: обвинили в мошенничестве Фото: Мария ЛЕНЦ

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В городе Железногорске адвокат попалась при попытке получить крупную взятку. Взамен пообещала посодействовать и снизить срок осужденному. В пресс-службе краевого следкома «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что в мае прошлого года к адвокату обратилась клиентка. Женщина пожаловалась, что ее знакомому суд вынес слишком суровый приговор. Нужно подать апелляцию, чтобы пересмотреть решение суда.

Подозреваемая предупредила: возьмется за это дело только за вознаграждение в размере полтора миллиона рублей. И еще 450 рублей она запросила в качестве официального гонорара за свои услуги. Клиентка поняла, что это чистой воды мошенничество. И написала заявление в полицию.

Вскоре на юриста завели уголовное дело сразу по двум статьям – за покушение на мошенничество в особо крупном размере. Подозреваемая была задержана в момент получения денег. Дело уже передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU