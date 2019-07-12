В Красноярском крае задержан сбежавший из колонии-поселения вор-рецидивист

СЕГОДНЯ 04:37 2019-07-12T04:37:23+03:00

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В Красноярском крае задержан Тимофей Рябцев – заключенный, который неделю назад самовольно покинул колонию-поселение № 48 (она находится в поселке Курдояки Нижнеингашского района). Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе ГУФСИН.

Тимофей Рябцев отбывал 3,5 года наказания за многочисленные кражи. Режим в колонии-поселении такой, что заключенные к лишению свободы содержатся без охраны, но под надзором. В часы от подъема до отбоя пользуются правом свободного передвижения в пределах колонии-поселения, а с разрешения администрации могут передвигаться без надзора и вне ее. Могут носить гражданскую одежду, иметь при себе деньги и ценные вещи.

Воспользовавшись этим, осужденный 4 июля сбежал из колонии. По факту побега тут же возбудили уголовное дело. Распространили ориентировку по всему краю. Нашли беглеца в селе Огур Балахтинского района, в одном из частных жилых домов, задержали.

- В ГУФСИН в установленном законом порядке проводится проверка, - прокомментировали ситуацию в ведомстве. Вероятнее всего теперь беглец переедет из колонии-поселения в обычную колонию, за колючую проволоку.

ИСТОЧНИК KP.RU