2019-07-12T04:37:23+03:00
Происшествия

В Красноярском крае задержан сбежавший из колонии-поселения вор-рецидивист

Он прятался в Балахтинском районе
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярском крае задержан сбежавший из колонии-поселения вор-рецидивистВ Красноярском крае задержан сбежавший из колонии-поселения вор-рецидивистФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярском крае задержан Тимофей Рябцев – заключенный, который неделю назад самовольно покинул колонию-поселение № 48 (она находится в поселке Курдояки Нижнеингашского района). Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе ГУФСИН.

Тимофей Рябцев отбывал 3,5 года наказания за многочисленные кражи. Режим в колонии-поселении такой, что заключенные к лишению свободы содержатся без охраны, но под надзором. В часы от подъема до отбоя пользуются правом свободного передвижения в пределах колонии-поселения, а с разрешения администрации могут передвигаться без надзора и вне ее. Могут носить гражданскую одежду, иметь при себе деньги и ценные вещи.

Воспользовавшись этим, осужденный 4 июля сбежал из колонии. По факту побега тут же возбудили уголовное дело. Распространили ориентировку по всему краю. Нашли беглеца в селе Огур Балахтинского района, в одном из частных жилых домов, задержали.

- В ГУФСИН в установленном законом порядке проводится проверка, - прокомментировали ситуацию в ведомстве. Вероятнее всего теперь беглец переедет из колонии-поселения в обычную колонию, за колючую проволоку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярском крае вооруженная группа много лет держала в страхе владельцев коров и лошадей
В Красноярске на 77-году жизни скончался Владимир Шубкин
В Красноярском крае пристав притворился покупателем автомобиля, чтобы найти злостного алиментщика
В Красноярском крае детское кресло спасло в ДТП пятимесячного малыша
В Красноярском крае адвокат запросила 2 миллиона за свои услуги: обвинили в мошенничестве
В Красноярском крае гражданин из ненависти разбил на трассе камеру видеофиксации
Бюджет Красноярского края в 2018 году составил 238 миллиардов рублей
В Красноярске расширили популярный рынок на Злобино
Ураган в Красноярском крае разрушил десятки могил на кладбище
Мэр Красноярска возмутился завалами мусора у магазинов
Смертельный укол за 100 тысяч. Женщина задолжала знакомой и заказала ее киллеру
10 девочек на место! Рекордный конкурс зафиксирован... в кадетском училище Кызыла
В Красноярске внук убил свою беспомощную 90-летнюю бабушку из жалости
В Красноярске объявлен донабор школьников в спецклассы
Лицом о колено: в детсаду Ачинска мама девочки избила воспитателя
В Красноярском крае собаку сбил автобус, а обвинили росгвардейцев
В Красноярске снесли 8 незаконно торгующих алкоголем павильонов
Разозлилась из-за громкого плача. Проломившая череп младенцу мать может сесть на 10 лет
Скоростной трамвай в Красноярске могут запустить в 2020 году