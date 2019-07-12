2019-07-12T04:26:13+03:00
Экономика

Бюджет Красноярского края в 2018 году составил 238 миллиардов рублей

Дефицит бюджета оказался в 10 раз меньше, чем планировалось
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Бюджет Красноярского края в 2018 году составил 238 миллиардов рублейБюджет Красноярского края в 2018 году составил 238 миллиардов рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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Накануне депутаты Заксобрания Красноярского края утвердили отчет об исполнении бюджета за 2018 год. По словам министра финансов Владимира Бахаря, несмотря на все сложности и масштабные задачи, краю удалось сохранить финансовую устойчивость. К слову, по основным экономическим показателям по итогам 2018 года край уверенно лидирует среди регионов Сибири и входит в десятку субъектов по объему валового регионального продукта, объему инвестиций, а также объему доходов и расходов бюджета.

Итак, в 2018 году в краевой бюджет поступило 238 миллиарда рублей (это выше запланированного на 2,5 %). Налоги и неналоговые доходы составили 198,8 миллиарда рублей. Безвозмездные поступления – 39,2 миллиарда. В основном это средства на подготовку к Универсиаде, на повышение минимального размера оплаты труда, а также на социальную сферу (строительство детских садов, лекарственное обеспечение, оснащение поликлиник и так далее). И плюс дотация из федерального бюджета в размере 1,6 миллиарда.

Было израсходовано 239,8 миллиарда рублей. Традиционно две трети расходов (152 миллиардов) направлено на социальную сферу.

Дефицит планировали в размере 19 миллиардов, а получилось снизить его всего до 1,8 миллиарда рублей. Это самое низкое значение дефицита за последние годы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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