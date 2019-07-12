В Красноярске расширили популярный рынок на Злобино

СЕГОДНЯ 04:17 2019-07-12T04:17:04+03:00

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В Красноярске расширили популярный рынок на станции Злобино, там появились дополнительные социальные ряды. Как рассказали в администрации Кировского района, на днях там завершилось благоустройство. Рабочие положили новый асфальт, сформировали клумбы и поставили ограждения. Социальные ряды покрасили и поставили ближе к основным рыночным павильонам.

В благоустройстве территория рынка нуждалась давно. К тому же дачникам, которые хотят реализовывать излишки со своего огорода, элементарно не хватало места. Поэтому власти пошли навстречу жителям и весной этого года принялись за дело, наняли подрядчика. Старые прилавки, которые пришли в негодность, были демонтированы, а на их место установили новые.

- Необходимость благоустройства территории рынка возникла давно, однако уже тогда мы понимали необходимость сохранения социальных рядов, где пенсионеры могут реализовывать продукцию со своих огородов и дач. Замечательно, что удалось не только сохранить старые прилавки, но и установить новые», – говорит руководитель администрации Кировского района Красноярска Елена Ланина.

ИСТОЧНИК KP.RU