Ураган в Красноярском крае разрушил десятки могил на кладбище

СЕГОДНЯ 17:10 2019-07-11T17:10:16+03:00

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В Лесосибирске Красноярского края ураган изуродовал старое кладбище в Черемушках. Об этом сообщили очевидцы в паблике «ЧП – Лесосибирск».

В среду, 10 июля, непогода бушевала во многих районах края. Под Красноярском выпал град размером с перепелиное яйцо. В том же Лесосибирск мощным порывом ветра опрокинуло 130-тонный кран, повалило деревья.

Огромные деревья раздавили оградки, памятники. Фото: Нина ПАВЛОВА.

- Только что были на старом кладбище, - сообщают местные жители. – Там ураган оставил ужасающие последствия. Множество сломанных оградок и памятников. Все завалено с корнем вырванными огромными деревьями. У кого там родные или близкие, езжайте. Тем, у кого пострадало захоронение, сочувствую.

Все придется восстанавливать. Фото: Нина ПАВЛОВА.

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«20 минут - и город не узнать»: в Лесосибирске ураганом опрокинуло 130-тонный кран, электричества нет

Все длилось буквально считанные минуты, рассказывают жители Лесосибирска(Красноярский край). В среду, 10 июля, около 15.00 по местному времени, здесь прошел жуткой силы ураган. И небольшой городок на 60 тысяч населения не узнать. Вековые деревья выдраны с корнем – они падали прямо на проезжую часть, на которой не повезло оказаться в этот момент нескольким водителям, на припаркованные у домов машины. На лесопильно-деревообрабатывающем комбинате №2 завалился 130-тонны кран. Работники перекрестились: благо – никого из людей не оказалось под ним (Подробности).

«Весь урожай побило»: под Красноярском выпал град размером с перепелиное яйцо

В Красноярск идет большая гроза. Напомним, накануне синоптики Среднесибирского УГМС и спасатели предупредили красноярцев о резком ухудшении погоды – ливни с грозами, град и шквалистый ветер. Прогноз более чем оправдался. И если в Красноярске гроза только собирается, то дачники в Емельяновском районе уже в полной мере прочувствовали на себе ухудшение погоды. Град размером с перепелиное яйцо уже обрушился на дачников (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU