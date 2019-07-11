Мэр Красноярска возмутился завалами мусора у магазинов

СЕГОДНЯ 16:26 2019-07-11T16:26:20+03:00

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Глава Красноярска Сергей Еремин устроил разнос на камеру владельцам магазинов, чьи «точки» тонут в мусоре. В среду, 10 июля, мэр проводил проверку ремонта дворов на правобережье. А заодно обратил внимание на расположенные рядом магазины, точнее – на их территорию. Картина действительно неприглядная. Павильон, торгующий мясом, пивная, аптека… А рядом – под крыльцом, у выхода, все завалено хламом – упаковки, коробки, ведра… Урны у входов тоже забиты.

Так что мэру ничего не оставалось, как снять все на видео и выложить в соцсети, сопроводив ролики возмущенными комментариями: «Предприниматели гадят, где торгуют», «Мусор – стиль работы?».

К слову, среди предпринимателей нашелся и тот, кто не мусорит. Глава Красноярска показал в ролике его магазин, отметив: «Вот так должно быть у каждого», и добавил довольный смайлик.

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«Можно по мешку с мусором определить, сколько оргазмов было»: гневный спич красноярского мэра Интернет разобрал на цитаты

Накануне в Красноярске прошла тривиальная, в общем-то, выездная планерка мэра города Сергея Еремина и его помощников. Смотрели городской остров Молокова – хорошее место для отдыха у воды, правда, как оказалось, замусоренное донельзя. От увиденное красноярский градоначальник разразился гневным спичем, - не особенно выбирая выражения и даже изобретая новые. Спустя пару часов они были уже во всех соцсетях. Вот самые эпичные из цитат. Как говорится, ловим на слове (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU