10 девочек на место! Рекордный конкурс зафиксирован... в кадетском училище Кызыла
Набирают 20, а документы подали 212. Больше 10 человек на место, в кызылском президентском кадетском училище нынче рекордный конкурс, рассказал начальник отдела военного образования Центрального военного округа Михаил Зырянов.
Кто не знает, это училище - единственное довузовское учебное заведение минобороны России, где принимают не только мальчишек. Считается самым престижным в Кызыле.
- Как обычно, объявили набор 20 девочек в 8-й класс, - делится Михаил Зырянов. – И впервые претенденток оказалось так много.
Левой, левой! Фото: паблик училища в соцсети.
Причем вступительные испытания не из легких. Устные экзамены-собеседования по русскому, иностранному языкам и математике. Проверка психологической и физической готовности к обучению, а также годности по состоянию здоровья. До 9 дополнительных баллов можно заработать за особые успехи в науке, творчестве или спорте.
Каждый этап оценивается в 10 баллов. Окончательные списки будут готовы к 15 июля. Всем поступившим пришлют приглашения в учебный корпус. Удачи, девчонки!
ИСТОЧНИК KP.RU