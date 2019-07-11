СЕГОДНЯ 15:23 2019-07-11T16:31:12+03:00

10 девочек на место! Рекордный конкурс зафиксирован в кадетском училище Кызыла. Фото: паблик училища в соцсети.

Это единственное довузовское учебное заведение минобороны, где учат не только мальчишек

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Набирают 20, а документы подали 212. Больше 10 человек на место, в кызылском президентском кадетском училище нынче рекордный конкурс, рассказал начальник отдела военного образования Центрального военного округа Михаил Зырянов.

Кто не знает, это училище - единственное довузовское учебное заведение минобороны России, где принимают не только мальчишек. Считается самым престижным в Кызыле.

- Как обычно, объявили набор 20 девочек в 8-й класс, - делится Михаил Зырянов. – И впервые претенденток оказалось так много.

Левой, левой! Фото: паблик училища в соцсети.

Причем вступительные испытания не из легких. Устные экзамены-собеседования по русскому, иностранному языкам и математике. Проверка психологической и физической готовности к обучению, а также годности по состоянию здоровья. До 9 дополнительных баллов можно заработать за особые успехи в науке, творчестве или спорте.

Каждый этап оценивается в 10 баллов. Окончательные списки будут готовы к 15 июля. Всем поступившим пришлют приглашения в учебный корпус. Удачи, девчонки!

ИСТОЧНИК KP.RU