В Красноярске внук убил свою беспомощную 90-летнюю бабушку из жалости

СЕГОДНЯ 14:46 2019-07-11T14:46:48+03:00

Так, по крайней мере, он пояснял на допросах

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История из тех, что не укладываются в голове: в Красноярске внук задушил свою 90-летнюю бабушку из жалости. Именно так он говорил на допросах, рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Установлено: в апреле прошлого года 20-летний парень убил свою бабушку 1927 года рождения. Совершенно беспомощная, больная, она не могла сама передвигаться. И уж тем более – сопротивляться.

- Хотел прекратить мучения бабушки и облегчить жизнь родственникам, которым не нужно будет за ней ухаживать, - пояснил молодой человек.

На него завели уголовное дело по статье «Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, заведомо для виновного находящемуся в беспомощном состоянии».

За это обвиняемый может получить 20 лет или даже пожизненный срок. Дело уже направили в суд для рассмотрения по существу.

«Комсомольская правда» - Красноярск будет следить за развитием ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU