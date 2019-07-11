2019-07-11T13:01:52+03:00
Происшествия

В Красноярском крае собаку сбил автобус, а обвинили росгвардейцев

Очевидцы пытаются помочь бедняге [видео]
Ася ЖУКОВА
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В Красноярском крае собаку сбил автобус, а обвинили росгвардейцев. Фото: соцсети.В Красноярском крае собаку сбил автобус, а обвинили росгвардейцев. Фото: соцсети.
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В Лесосибирске Красноярского края автобус сбил собаку, а вину свалили на росгвардейцев. Об этом рассказали в группе «ГИБДД 24».

Информация о том, что автомобиль Росгвардии наехал на собаку, появилась в соцсетях в среду вечером, 10 июля. Пользователи тут же начали оскорблять силовиков. Причем в выражениях не стеснялись.

Однако вскоре была найдена и опубликована видеозапись ЧП. И выяснилось, что собаку сбил рейсовый автобус. По информации «7 канала», животное серьезно пострадало. Бедняга не могла двигаться, у нее текла кровь. Одна из свидетельниц показала собаку ветеринару, той сделали уколы. Но сказать, выживет ли она, будет ли ходить, врачи пока не могут.

Кто сбил собаку? .

- Сейчас сотрудники ДПС устанавливают личность водителя в рамках административного делопроизводства, - комментируют в ГИБДД. - Кроме того, в отношении женщин, оскорбляющих сотрудников полиции с социальных сетях и на видеозаписи, будет решаться вопрос о привлечении к уголовной ответственности по статьям «Оскорбление представителя власти» и «Клевета».

за секунду до ЧП. Фото: стоп-кадр видео ГИБДД.

за секунду до ЧП. Фото: стоп-кадр видео ГИБДД.

А соцсети тем временем переключились на водителя автобуса:

- Надеюсь, ты за это ответишь. Собака жива, но в тяжелом состоянии.

- Водитель ее мог и вообще не видеть, собака в слепой зоне автобуса была и попала под задние колеса.

- Собака визжала - слышно было, наверное, за километр. И помочь он обязан был…

ИСТОЧНИК KP.RU

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