2019-07-11T11:45:19+03:00
Происшествия

Разозлилась из-за громкого плача. Проломившая череп младенцу мать может сесть на 10 лет

Искалечив сына, она не показывала его врачам почти два месяца
Ася ЖУКОВА
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Проломившая череп младенцу мать может сесть на 10 лет.Проломившая череп младенцу мать может сесть на 10 лет.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Березовском районе Красноярского края пойдет под суд 30-летняя женщина, которая проломила череп своему маленькому сыну. Об этом случае рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по региону.

Все произошло в начале февраля нынешнего года. Жительница поселка Березовский была дома вместе с 3-месячным сыном. Он громко плакал, капризничал, и мать пришла в ярость. Схватив малыша, с силой швырнула его на деревянную перегородку дивана.

Ребенок ударился головой. На следующий день ему стало плохо. Но врачу женщина не позвонила. И никому ни о чем не сказала. Только в апреле она понесла сына в больницу на плановый осмотр. Врач сразу поняла: что-то не так. Оказалось, у младенца ушиб головного мозга и перелом теменной кости. Его срочно прооперировали.

Сейчас состояние ребенка медики называют удовлетворительным. Судебно-медицинская экспертиза показала: мать нанесла тяжкий вред здоровью сына. На допросе она во всем созналась. В органы опеки отправили представление о постановке ее на учет.

Скоро женщина пойдет под суд. Ее обвиняют в «Умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего». Максимальное наказание по статье – 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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